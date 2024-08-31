オードリー春日俊彰（45）、どきどきキャンプ佐藤満春（46）、日向坂46松田好花（25）出演の日本テレビ系旅番組「春日ロケーション」シーズン3鎌倉編・前編が31日午後3時に放送される。今回は松田のみ出演で街めぐりしたHulu配信向け「松田ロケーション」も初撮影。10日にテレビ東京で放送作家として番組作りに挑戦する「放送作家松田好花」が放送されるなど“好花無双”とも言える活躍で乗っており、松田は「春日さんたちと共演