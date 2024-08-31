日本テレビ系「２４時間テレビ」が３１日〜９月１日、放送される。台風１０号が接近する中、３０日午後時点ではピン芸人のやす子（２５）のマラソンは実施する方向で検討と発表され、ＳＮＳ上では日テレへの批判が殺到。一方で市民ランナーの参加は中止した。この判断が分かれた理由は――。「２４時間テレビ」番組公式サイトは３０日午後３時に声明を発表し、やす子のマラソンは「安全に配慮しながら実施する方法を検討中です」