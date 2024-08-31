高松市の雨31日午前1時ごろ 香川県は、高松市の本津川上流の福家水位観測所（高松市国分寺町福家）の水位が31日午前3時40分ごろ、「避難判断水位」に当たる0.95ｍに達したと発表しました。その後、午前3時50分に1ｍを観測した後、徐々に水位は下がり、午前4時50分現在、水防団待機水位となる0.76mまで下がっています。 気象台によりますと、高松市の香南では31日午前3時33分までの1時間で37.5mmの雨を観測しました。