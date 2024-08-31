巨人の阿部慎之助監督（４５）が３０日、勝負の９月に向けて大号令を出した。阪神戦（甲子園）が台風１０号接近のため中止になり同球場で全体練習。代替試合が９月２３日に決まり、９月中旬以降のシーズン終盤に２０日間で１８試合を戦う日程になった。３１日の阪神戦にスライドする戸郷、１日の同カードに予定通り先発する菅野のダブルエースは中４日もあると明言。ミーティングでナインに「総力戦でいこう」と呼びかけた。４