◆パ・リーグロッテ６―２ソフトバンク（１８時・ＺＯＺＯマリン）ロッテの佐々木朗希投手（２２）が、ＺＯＺＯに集結した今季最多となるメジャー１５球団関係者の前で、快投を披露した。カブスのジェド・ホイヤー編成本部長（５０）やドジャースの関係者らがスタンドで熱視線を送る中、７回３安打無失点、７Ｋでソフトバンク打線を手玉に取り、昨季に並ぶ７勝目を挙げた。最速１６１キロの直球と、スライダーを軸に、ストラ