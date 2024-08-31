ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５２）が大谷翔平投手（３０）のベストプレーなどを選ぶ「ＲｏｂｅｒｔＳ’Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」。第４回は４０―４０の興奮冷めやらぬ中、指揮官の考える５０―５０へのカギ、さらにこの時期の指揮官の苦悩について聞いた。（取材＝村山みち通信員）ロバーツ監督にとっても、８月で一番記憶に残ったのは、アノ試合ですよね？「間違いなく、翔平が４０―４０を達成した試合だよ。ここド