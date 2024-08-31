◆パ・リーグ楽天０ー２オリックス（３０日・楽天モバイル）我慢が報われた。オリックス・曽谷が悲運を返上した。「うれしいのと、ホッとしています…」。６回を６安打無失点で７月２日以来の６勝目。自身の連敗も６で止め、心から笑った。初回、２回と得点圏のピンチをしのぐなど、３者凡退は１度だけだった。しかし、無四球と制球は安定。「抑えて流れを持って来ようと思った。楽しかったというか、攻撃みたいな気持ちにな