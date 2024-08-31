防御率０・９８の中日・高橋宏斗投手（２２）が３０日、タイトル獲得へ意欲を示した。調整遅れで開幕から１か月、出遅れたが、現在リーグ２位タイの１１勝、同２位タイの１１５奪三振をマーク。現時点での規定投球回まで１／３回とし、タイトル獲得も狙える。チームは３０日から予定していたＤｅＮＡ３連戦（バンテリンＤ）が、台風１０号の影響で中止に。高橋宏の登板予定はなかったが、振替試合は１０月に行われることが予想