阪神は３０日の巨人戦（甲子園）が台風の影響で中止になり、甲子園で練習を行った。岡田彰布監督は投手コーチと今後の戦略を相談。３１日は才木が先発し、この日の先発予定だった西勇を９月１日の先発に変更した。当初１日の先発を予定していた大竹は、次カードの中日戦へ。野手では、２４日の広島戦（マツダ）の死球の影響で欠場が続いていた前川の復帰が決まった。以下は岡田監督の一問一答。―前川は出場できそう「もう大丈