パリ・パラリンピックに出場中のウクライナ選手団に、ロシアの侵略で故郷を追われた競泳男子の選手がいる。露軍が占領した南東部の港湾都市マリウポリから命がけで脱出したダニロ・チュファロフ選手（３５）は、視覚障害の中でも最も程度が重いクラス「１１」で４００メートル自由形など６種目に出場する。「ウクライナの不屈の精神を世界に示す」ことが目標だ。（ポーランド西部ポズナニ倉茂由美子）チュファロフ選手は７月