自身の疑惑を封じ込めるため、公益通報制度を蔑（ないがし）ろにしたのであれば、行政のトップとしてあるまじき行為だ。経緯を詳しく調べ、事実関係を明確にする必要がある。兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、県議会の百条委員会が３０日、知事の証人尋問を始めた。知事はパワハラ疑惑について、「必要な指導だった」などと述べた。尋問は今後も続き、百条委は年末までに報告書をまとめる。