ローマ教皇フランシスコ＝6月（ロイター＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇庁（バチカン）は30日、9月に予定する教皇フランシスコ（87）のアジア・オセアニア4カ国歴訪の詳細を発表した。総移動距離は3万キロ以上で2013年の就任後最長となる。高齢の教皇の健康状態を懸念する声が上がるが、専属医師と2人の看護師が同行するなど対策は「十分に講じられている」と強調した。教皇は近年、膝の痛みからつえや車椅子が必要な状態。