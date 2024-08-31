【ワシントン共同】台湾から約110キロの離島・沖縄県与那国町の糸数健一町長は30日、訪問先のワシントンで、南西諸島の防衛強化を通じて抑止力を高め、中国に台湾侵攻をためらわせる必要があると強調した。「台湾有事は何としても避けなければならない」と訴えた。日本企業の駐在員との会合で語った。台湾への関与に消極姿勢を示す米共和党のトランプ前大統領に関して「米議会は国益の毀損を許さないだろう」と述べ、大統領に