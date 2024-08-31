気象台は、午前4時45分に、大雨警報（浸水害）を京丹後市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・京丹後市に発表北部では、31日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■京丹後市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日朝にかけて警戒3時間最大雨量60mm