ボートレースまるがめのSG「第70回ボートレースメモリアル」は5日目。準優勝戦10Rは片岡雅裕に期待した。片岡が予選2位までに食い込ませてきた。悲願の地元SG優勝への並々ならぬ思いが伝わってくる。ここまでくれば、自らつかんだ準優1枠をうまく生かすのみ。他艇を寄せ付けずにファイナルへと駒を進める。底力のある池田がセンターから持ち味を発揮するか。片岡に肉薄するシーンまで。西山は決め差しで21年グランプリシリーズ