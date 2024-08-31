富山競輪の開設73周年記念G3「瑞峰立山賞争奪戦」は2日目が終了。3日目は準決勝3レースが行われる。注目は12Rだ。【12R】東口善朋ピッタリ続いてさすがオールスター覇者だ。古性が危なげなく2連勝。コマ切れ戦にうまく対応して、最後は鋭い捲りで決める。健在を示す東口がピッタリ続いて近畿本線。個の力は坂井が2番手。諸橋の支援で自慢のダッシュ力を生かせば怖い。元気な青野に乗る井上も注意。＜1＞古性優作石塚君