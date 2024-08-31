ボートレースまるがめのSG「第70回ボートレースメモリアル」は5日目。いよいよ準優デー、注目は9Rだ。動きには納得している峰。よくぞワースト評価機をここまでパワーアップさせた。さすがはスーパースター。予選首位通過はできなかったが、まずは優出へ。インからしっかりとスタートを決めていく。石野は決め差し勝負。出足に切れが出てきているだけに、峰が少しでも失敗すればチャンスあり。深谷はカドから自在に対応。地元