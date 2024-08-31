福岡県警本部＝2022年5月30日午後9時10分ごろ、福岡県八女市黒木町笠原の笠原川で「父の姿が見えない。川に流されたかもしれない」と家族から119番があった。八女署と地元消防によると、約2時間後に約200メートル下流で、80代男性がうつぶせで浮かんでいるのが見つかり、その後、搬送先の病院で死亡が確認された。署が身元を調べる。署によると、台風10号の影響で普段より増水していた。転落した可能性があるとみて調べている