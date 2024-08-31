ＮＹ他市場４時台ダウ前日終値前後 NY株式30日（NY時間15:11） ダウ平均41332.69（-2.36-0.01%） ナスダック17619.81（+103.38+0.59%） CME日経平均先物38990（大証終比：+280+0.72%） 欧州株式30日終値 英FT1008376.63（-3.01-0.04%） 独DAX18906.92（-5.65-0.03%） 仏CAC407630.95（-10.00-0.13%） 米国債利回り（NY時間15:11） 2年債 3.927（+0.033） 10年債