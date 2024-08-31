米債利回りがドル高さ誘う＝NY為替 米10年債利回りは3.85%前後から一時3.92%に迫った。この動きがドルを支えている。月末に絡んだ需給が米債の売り（利回り上昇）につながっているものと見られる。ドル円は146円25銭を付けた後、146円00銭前後がしっかりとなっている。 USDJPY 146.07.