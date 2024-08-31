欧州チャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせ抽選が29日にモナコで行われ、1次リーグの対戦カードが決まった。今季から出場チームが4つ増加。新たな大会形式で出場36チームが異なる8チームとホームとアウェーで4試合ずつ戦い、上位8チームが自動的に決勝トーナメントに進出。9位から24位までの16チームがプレーオフで残り8枠を争う。4チームによるホーム＆アウェーのリーグ戦だった従来からの変更で対戦チームは3から8に倍増以