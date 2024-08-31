陸上男子400メートル（車いすT52）で銀メダルを獲得した佐藤友祈＝パリ郊外（共同）パリ・パラリンピック第3日（30日）陸上男子400メートル（車いすT52）で2021年の東京大会王者の佐藤友祈（モリサワ）が56秒26で銀メダルを獲得した。5度目の出場の61歳、伊藤智也（バイエル薬品）は銅メダルでパラの日本勢史上最年長メダリストとなった。競泳男子400メートル自由形（視覚障害S11）の富田宇宙（EYジャパン）は3位だった。女子1