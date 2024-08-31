気象台は、午前4時7分に、大雨警報（土砂災害）を宮古市、花巻市、遠野市、奥州市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・宮古市、花巻市、遠野市、奥州市に発表内陸、沿岸北部では、31日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□大雨警報【発表】・土砂災害31日夜遅くにかけて警戒■花巻市□大雨警報【発表】・土砂災害31日夜遅くにかけて警戒■遠野市□大雨警報【発表