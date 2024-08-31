毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４７」が３１日、９月１日に放送される。４６年間掲げてきた「愛は地球を救う」というテーマを外し「愛は地球を救うのか？」というチャリティーの本質を問う今年の放送。昨年に続き総合プロデューサーを務める日本テレビの吉無田剛氏は、このスローガンを昨年９月にもう決めていたという。「コロナ禍の３年間で人の価値観も変わって、時代の変化に２４時間テレビも追い