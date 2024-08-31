■陸上・U20世界陸上 第4日（日本時間31日、ペルー・リマ）20歳以下の世界陸上で男女の10000m競歩が行われ、U20で今季世界最高タイム（39分54秒42）の逢坂草太朗（18、東洋大）が自己ベストとなる39分39秒36で5位。吉迫大成（19、東京学芸大）も40分14秒67で8位入賞を果たした。この種目は2014年のアメリカ・ユージーン大会で松永大介が金メダルを獲得。10年ぶりのメダル獲得を目指したが、大会記録がでるハイペースなレースとなっ