気象台は、午前3時34分に、洪水警報を観音寺市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】香川県・観音寺市に発表香川県では、31日夜遅くまで土砂災害に、31日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高松市□大雨警報・土砂災害31日夜遅くにかけて警戒・浸水3時間最大雨量60mm■丸亀市□大雨警報・土砂災害31日夜遅くにかけて警戒・浸水3時間最大雨量60mm■坂出市□大雨警報