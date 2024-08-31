【新興国通貨】中年米通貨ややしっかり＝メキシコペソ 30日の中南米通貨はややしっかり。ドル高の流れが対先進国通過で目立っているが、ドルペソがロンドン朝の19.80台から19.60台での推移となるなど、ドル安ペソ高がやや優勢。もっとも値幅自体は落ち着いたものとなっている。 大きな材料がなく、次の方向性待ちという展開。 USDMXN19.648