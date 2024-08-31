気象庁の庁舎台風10号は31日、西日本を東へ進んだ。台風周辺や、台風から離れた太平洋側でも断続的に激しい雨が降る所があり、東日本では線状降水帯が発生する可能性がある。これまでの記録的な大雨で地盤が緩んでいる所や増水している河川があり、気象庁は土砂災害や洪水などに厳重な警戒を呼びかけた。気象庁によると、台風は31日、東へ進み、9月1日に紀伊半島を北上した後、熱帯低気圧に変わる見込み。その後も周辺や太平洋