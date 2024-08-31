気象台は、午前3時1分に、大雨警報（土砂災害）を大垣市、海津市、養老町、揖斐川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・大垣市、海津市、養老町、揖斐川町に発表美濃地方では、1日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大垣市□大雨警報【発表】・土砂災害1日明け方にかけて警戒■海津市□大雨警報【発表】・土砂災害1日明け方にかけて警戒■養老町□大雨警報【発表】・