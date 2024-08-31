ＮＹ他市場３時台落ち着いた動き NY株式30日（NY時間14:01） ダウ平均41242.51（-92.54-0.23%） ナスダック17550.19（+33.76+0.19%） CME日経平均先物38880（大証終比：+170+0.44%） 欧州株式30日終値 英FT1008376.63（-3.01-0.04%） 独DAX18906.92（-5.65-0.03%） 仏CAC407630.95（-10.00-0.13%） 米国債利回り（NY時間14:01） 2年債 3.921（+0.027） 10年債3.