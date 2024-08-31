気象台は、午前2時54分に、大雨警報（土砂災害）を亀山市、いなべ市、菰野町、度会町、大紀町、南伊勢町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】三重県・亀山市、いなべ市、菰野町、度会町、大紀町、南伊勢町に発表三重県では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■津市□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■四日市市□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以