気象台は、午前2時50分に、大雨警報（土砂災害）を印南町、みなべ町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】和歌山県・印南町、みなべ町に発表和歌山県では、31日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■印南町□大雨警報【発表】・土砂災害31日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm■みなべ町□大雨警報【発表】・土砂災害31日昼前にかけて警戒■那智勝浦町□大雨警報・土砂災