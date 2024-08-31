■パリパラリンピック陸上男子400m（T52・車いす）決勝（日本時間31日、スタッド・ド・フランス）東京パラ400m＆1500m2冠の佐藤友祈（34、モリサワ）が、56秒26で2位に入り銀メダルを獲得。3位には、今大会日本選手団最年長の61歳・伊藤智也（バイエル薬品）が入り、日本勢2人が2位と3位という快挙を成し遂げた。小雨が降る中行われた決勝。佐藤、伊藤ともにスタートダッシュに成功したかに見えたが、世界記録保持者のM.キャラバ