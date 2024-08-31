名古屋のスタートアップ企業が最新の通信技術を紹介するセミナーを東京で開きました。 【写真を見る】名古屋のスタートアップ企業が次世代通信技術のセミナーを開催自動車メーカーの担当者ら約１６０人が参加 名古屋の企業、AZAPA（アザパ）などが開いたこのセミナーでは、通信スピードが速く、多くの機器を同時に接続できる無線通信の最新技術「SparkLink（スパークリ