ＮＹ他市場２時台株式市場は落ち着いた動き NY株式30日（NY時間13:05） ダウ平均41294.62（-40.43-0.10%） ナスダック17585.57（+69.14+0.39%） CME日経平均先物38875（大証終比：+165+0.43%） 欧州株式30日終値 英FT1008376.63（-3.01-0.04%） 独DAX18906.92（-5.65-0.03%） 仏CAC407630.95（-10.00-0.13%） 米国債利回り（NY時間13:05） 2年債 3.923（+0.029） 10