ドル円は146円25銭まで、ドル高継続＝ＮＹ為替 米国は月曜日が休場、3連休前のポジション調整もあり、ドルはほぼ全面高。ドル円は146.25まで、ユーロドルは1.1044を付けた USDJPY 146.19