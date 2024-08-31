名古屋市教育委員会が教員団体から金品などを受け取っていた問題で、教育長が金品の受け渡しから決別するよう、校長らに訓示しました。 【写真を見る】名古屋市教育委員会の金品授受問題教育長が校長らを前に「決別」「再発防止」を訓示 （坪田知広・教育長）「皆さん一人一人が今ここで決別宣言をしていただきたい」名古屋市教育委員会が小中学校の教員で作る団体から校長への推薦名簿とともに、金品を受け取っていた問題で、