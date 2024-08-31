◇米男子ゴルフツアーツアー選手権第1日（2024年8月29日米ジョージア州イーストレークGC＝7490ヤード、パー71）年間王者を決めるプレーオフシリーズ最終戦が開幕。年間ポイントランク3位を反映し7アンダーから出た松山英樹（32＝LEXUS）は3バーディー、2ボギーの70で回り、通算8アンダーで4位につけた。首位とは8打差。10アンダーでスタートしたポイントランク1位のスコッティ・シェフラー（28＝米国）が65と伸ばし、通