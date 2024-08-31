３１日の東海道新幹線の運行について、ＪＲ東海は台風１０号の接近に伴う大雨の影響が見込まれることから、三島―名古屋駅間で終日運転を取りやめると発表、東京―三島駅間も運転開始の見込みは立っておらず、天候や点検の結果次第では、終日運転できない可能性もあるとしている。一方、東海道新幹線の代替手段として敦賀駅経由の東京―大阪間の移動などで北陸新幹線が利用されているとして、ＪＲ東日本は３０日に続き、３１日