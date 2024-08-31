【パリ＝読売取材団】パリ・パラリンピックは大会第３日の３０日、陸上男子４００メートル（車いすＴ５２）決勝で、佐藤友祈（ともき）（３４）（モリサワ）が５６秒２６で銀メダルを獲得した。佐藤は２０１６年リオデジャネイロ大会の銀、２１年東京大会の金に続き、この種目で３大会連続のメダルとなった。佐藤は予選は５８秒０４で全体の２位で通過した。決勝でも序盤から力強い走りで、マキシム・カラバン（ベルギー）に次