斎藤元彦・兵庫県知事のパワハラ疑惑などを告発した文書問題で、斎藤知事本人に対する証人尋問が30日、兵庫県議会の調査特別委員会「百条委員会」で行われた。斎藤知事自身の出頭は初めて。百条委員会に出廷する斎藤元彦・兵庫県知事〈2024年8月30日午後・神戸市中央区 兵庫県議会〉■斎藤知事、改めてパワハラ否定元県民局長の男性（2024年7月に死亡）による告発文書では、斎藤知事のパワハラ行為をを中心に7つの項目が記され