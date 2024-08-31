２０２１年東京五輪のボクシング男子ミドル級代表、森脇唯人（２８）がプロ転向を決意したことが３０日、分かった。ミドル級の五輪代表では、１２年ロンドン大会金メダリストでプロの世界でも頂点に輝いた村田諒太氏（３８）以来の挑戦。森脇は、村田氏を超える重い階級のスーパーミドル級で日本人初の世界王者を目指す。米国を主戦場に年末から来年初頭のデビューを予定している。＊＊＊＊１９９６年アトランタ五輪の