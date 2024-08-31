台風10号は四国付近を進んでいて、今後熱帯低気圧になり、東海地方に接近する可能性があります。このあと線状降水帯が発生する可能性もあり、週末は大雨災害に警戒が必要です。台風10号は中心気圧が996hPa、1時間におよそ20キロの速さで四国付近を東へ進んでいます。東海地方は、台風の接近前から大気が不安定な状態が続いていて、降り始めからの雨量は三重県大台町宮川で603.5ミリ、愛知県新城市の富沢で513.5ミリなどとな