パリ・パラリンピックは第３日の３０日、競泳の男子４００メートル自由形（視覚障害Ｓ１１）決勝が行われ、富田宇宙（３５）（ＥＹＪａｐａｎ）が４分３２秒３３で銅メダルに輝いた。２大会連続出場の富田はパラリンピック通算４個目のメダルで、この種目は前回の東京大会では銀メダルだった。予選が行われない決勝での一発勝負。富田は中盤までは４位だったが、残り１００メートルで３位に浮上し、２位にも迫る追い上げを