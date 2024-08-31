■パリパラリンピック水泳男子400m自由形（S11・全盲）決勝（日本時間31日、ラデファンス・アリーナ）全盲のスイマー、富田宇宙（35、EY Japan）が男子400m自由形決勝で4分32秒33で3位に入り銅メダルを獲得した。富田は前回の東京大会同種目でも銀メダルを獲得、2大会連続での表彰台の快挙となった。お辞儀をして右手を掲げ、笑顔を浮かべながら入場してきた富田。序盤から中盤までは4位でレースを進める。そして300m手前で3位に