岡山・北区31日午前2時ごろ 岡山県と岡山地方気象台は31日午前1時33分に岡山市、真庭市、美咲町、吉備中央町、久米南町に発表した「土砂災害警戒情報」を午前4時に解除しました。新見市の土砂災害警戒情報は継続中です。