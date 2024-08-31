岡山県によりますと、台風10号の影響で、新見市にある高梁川水系の河本ダムの放流量が、きょう（31日）午前1時ごろに毎秒100㎥（＝川の水が河川敷まで溢れる恐れがある量）を超えたということです。 さらにきょう午前2時20分には、放流量が毎秒250㎥（＝川の水が堤防を越える恐れがある量）に達する見通しです。 岡山県は、ダム下流の水位の上昇に十分注意するよう呼び掛けています。なお、放流量がさらに危険度を増