気象台は、午前1時42分に、洪水警報を岡山市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を勝央町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岡山県・岡山市に発表岡山県では、31日朝まで土砂災害に、31日明け方まで河川の増水に警戒してください。北部では、31日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岡山市□大雨警報・土砂災害31日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピー