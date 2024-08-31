[パリ ３０日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーであるビルロワドガロー仏中銀総裁は、ＥＣＢが９月に追加利下げを実施するのが「賢明」とし、長く待ちすぎればインフレ率が目標を下回るリスクがあると警告した。 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した８月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）上昇率（速報値）は前年比２．２％と、３年ぶりの低水準に鈍化した。 ビルロワドガロー氏は３０日に掲載された仏誌ル