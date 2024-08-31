“りんはな”りんか＆植野花道カップル ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に参加する、りんか、植野花道、平松想乃、古園井寧々、瀬川陽菜乃、せらぴー(土屋惺来)、藤田みあ、早坂ゆう、米澤りあ、黒木聖那が30日、東京・お台場のZepp DiverCity（TOKYO）で開催の『ガールズフェスタ『TGC teen 2024 Summer supported by UP-T』に出演。“りんはな”ことりんか＆植野花道